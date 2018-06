Timmermans maant EU-leiders tot haast rond migratie

dinsdag 12 juni 2018 , 11:16

STRAATSBURG (ANP ) - De lidstaten van de Europese Unie moeten eindelijk een compromis sluiten over de omgang met migranten en asielzoekers. Die oproep deed Frans Timmermans . vicevoorzitter van de Europese Commissie , dinsdag in het Europees Parlement . Veel Europarlementariërs hekelden het gebrek aan daadkracht en politieke wil bij de EU-leiders om tot een eerlijke verdeling te komen.

De kwestie rond het door Italië geweigerde schip met ruim zeshonderd Afrikaanse vluchtelingen toont maar weer eens de noodzaak dat Europa een solidair asielsysteem moet opzetten, zei Timmermans. De regeringsleiders hebben zich herhaaldelijk voorgenomen knopen door te hakken over de hervorming van de zogeheten Dublin-verordening, die nu bepaalt dat asiel moet worden aangevraagd in het eerste land van aankomst. De discussie daarover zit al lange tijd muurvast.

,,We kunnen een besluit niet eindeloos uitstellen’’, aldus Timmermans. ,,We hebben nog drie weken om echte vooruitgang te boeken’’, blikte hij vooruit naar de volgende EU-top. De gevoeligheid in sommige lidstaten over deze ,,delicate’’ kwestie moet wel worden erkend, verwees de Nederlander naar de onwil van landen als Polen en Hongarije om asielzoekers op te nemen.

Guy Verhofstadt van de liberale fractie sprak van een al jaren durend schandaal, met tragedie na tragedie als gevolg. ,,De Middellandse Zee is het grootste kerkhof van Europa.’’ De Belgische oud-premier opperde de Europese Raad voor de rechter te slepen omdat de regeringsleiders niet optreden.

Het parlement nam afgelopen november een voorstel aan om ‘Dublin’ meer solidair te maken. Voorzitter Tajani wil dat de Europese leiders op basis hiervan overeenstemming bereiken. ,,Juni is de laatste kans.’’

