Willem-Alexander gelooft in toekomst Letland

RIGA (ANP ) - Koning Willem-Alexander heeft Letland maandagavond omstandig gefeliciteerd met het eeuwfeest van de onafhankelijkheid. ,,De ontwikkeling die Letland de afgelopen decennia heeft doorgemaakt is zonder meer indrukwekkend. Het bleek ook al in de jaren na 1918: Letland floreert in vrijheid", aldus de koning in zijn toespraak bij het staatsdiner in het Kasteel van Riga.

,,Ik wens de Letten van ganser harte geluk met de vrijheid en onafhankelijkheid die dit jaar worden gevierd", zei Willem-Alexander. Hij bracht ook de goede wensen over van koningin Máxima, die vanwege het overlijden van haar jongste zus Inés niet was meegekomen naar Letland. Ze had uitgekeken naar het staatsbezoek, zo vertelde ze eerder, mede vanwege de mooie herinneringen aan een eerdere, gezamenlijke visite in 2002. ,,Sindsdien heeft dit land een speciale plek in ons hart", aldus de koning.

