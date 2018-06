Trein EU-parlement gestrand in Frankrijk

maandag 11 juni 2018 , 18:19

STRAATSBURG (ANP ) - Een trein met medewerkers van het Europees Parlement en enkele Europarlementariërs heeft maandag urenlange vertraging opgelopen omdat er geen stroom op de bovenleiding zat. De verwachting is dat het gezelschap met ruim vijf uur vertraging aankomt in Straatsburg voor de maandelijkse sessie in de Franse stad, zegt een parlementswoordvoerster die ook in de trein zit.

De trein was om 09.37 uur vanuit Brussel vertrokken en had een kleine vier uur later in Straatsburg moeten aankomen. Rond het middaguur kwam de Thalys, het Europees Parlement chartert er elke maand twee, tot stilstand in landelijk gebied in Frankrijk. De ongeveer driehonderd inzittenden, onder wie ook medewerkers van Nederlandse Europarlementariërs, mochten na een tijdje de trein verlaten. Er was niet veel eten aan boord, aldus de zegsvrouw.

Een aangerukte diesellocomotief heeft de trein zo’n 50 kilometer verder gebracht, naar een plek waar de bovenleiding wel elektriciteit had. Andere treinen liepen vertraging door de gestrande Thalys, omdat ze moesten worden omgeleid.

