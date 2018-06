Beneluxlanden voeren klimaatsamenwerking op

maandag 11 juni 2018 , 17:53

LUXEMBURG (ANP ) - Nederland, België en Luxemburg voeren hun samenwerking op energie- en klimaatgebied op. Door hun kennis en plannen in een eerder stadium te delen en op elkaar af te stemmen, hoopt de Benelux de klimaatdoelstellingen die internationaal zijn afgesproken hard te maken.

Dat verklaarde de Belgische energieminister Marie-Christine Marghem in naam van de drie landen in de stad Luxemburg, waar de EU-energieministers maandag bijeen waren. Voor de dichtbevolkte en sterk geïndustrialiseerde Benelux-landen is het een hele uitdaging de ambitieuze doelstellingen te halen, aldus de Belgische.

Experts uit de drie landen gaan nu de volgens Marghem ,meest beloftevolle pistes'' voor energie- en klimaatsamenwerking in kaart brengen en hopen tegen het eind van het jaar daar ook Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk bij te betrekken.

Als voorbeelden van terreinen waar kennis gedeeld kan worden noemde de bewindsvrouw het hergebruik van afgedankte gasinfrastructuur voor andere energiedragers zoals waterstof. Daar is in Nederland veel expertise over.

