Macron en Conte bespreken migratie en Europa

maandag 11 juni 2018 , 16:53

© Wikicommons

PARIJS (ANP /RTR ) - De Franse president Emmanuel Macron ontvangt vrijdag 15 juni de nieuwe Italiaanse premier Giuseppe Conte op het Élysée in Parijs. Onderwerp van gesprek is onder meer verdergaande Europese integratie, liet een Franse regeringsfunctionaris maandag weten.

Macron en Conte kwamen elkaar afgelopen vrijdag voor het eerst tegen in de wandelgangen van de G7 -top in Canada. Daar spraken ze af elkaar snel opnieuw te treffen. ,,Deze ontmoeting zullen ze gebruiken voor een gedetailleerdere voorbereiding op de komende top van de Europese Unie , in het bijzonder ten aanzien van migratie en stevigere integratie in de eurozone ''.

