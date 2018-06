Europese Commissie: Italië en Malta moeten voor migranten zorgen

maandag 11 juni 2018 , 13:21

Bron: Copyright: © European Union 2017 - Source : EP.

BRUSSEL (ANP ) - De Europese Commissie roept Italië en Malta op zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor de ruim zeshonderd migranten aan boord van het reddingsschip Aquarius dat noch in Italië noch in Malta mag aanleggen. ,,Dit gaat over mensen, meer dan 600 onder wie minderjarigen. Het zou de prioriteit moeten zijn van zowel Italië als Malta om te verzekeren dat deze mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben,’’ zei een woordvoerder in Brussel.

Italië weigerde eerder het schip te laten aanleggen en vroeg Malta de opvarenden op te vangen. Ook de Maltese regering weigert ze echter toe te laten. De commissie, die zelf geen bevoegdheid heeft om in te grijpen, wijst op de humanitaire plicht van de landen. Brussel vraagt de landen ervoor te zorgen dat ze snel van boord kunnen.''

Volgens de nieuwe Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini , die ook de leider is van de rechts-populistische Lega, is er ,,dit keer iemand die nee zegt'' tegen illegale migratie en mensensmokkel. Hij dreigt alle havens te sluiten.

