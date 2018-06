Europese Commissie: EU-solidariteitskorps voor 350.000 jongeren

maandag 11 juni 2018 , 12:09

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP ) - De Europese Commissie stelt voor het Europese Solidariteitskorps de komende jaren uit te bouwen van 100.000 tot minstens 350.000 jongeren. Als lid van het korps kunnen achttien- tot dertigjarigen in een ander EU-land ervaring opdoen met bijvoorbeeld vluchtelingenwerk of natuurbescherming. Brussel vraagt de lidstaten daarvoor samen 1,26 miljard euro op de nieuwe Europese meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027 te reserveren.

Volgens EU-commissaris Günther Oettinger (begroting) is ,,solidariteit een van de kernwaarden in de EU. Het succes van het korps bewijst dat er een grote vraag is van jongeren om deel te nemen aan solidariteitsactiviteiten.’’ Het nieuwe programma voorziet ook in vrijwilligerswerk in niet-EU-landen.

Deelnemers aan het korps kunnen twee tot twaalf maanden stage lopen of vrijwilligerswerk doen in onder meer het onderwijs, de gezondheidszorg en bij humanitaire programma's zoals de integratie van vluchtelingen. De kosten van reis, verblijf en levensonderhoud worden gedekt, in het geval van een stage komt er een vergoeding bij.

Het project werd eind 2016 gelanceerd en moet bijdragen aan de strijd tegen de jeugdwerkloosheid. Sindsdien hebben zich 64.000 jongeren aangemeld, onder wie 1440 Nederlanders. Tot 2020 is er plaats voor 100.000 deelnemers.

