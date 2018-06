Gratis treinreis door de EU voor 18-jarigen

maandag 11 juni 2018 , 12:00

BRUSSEL (ANP ) - 15.000 achttienjarigen, onder wie vijfhonderd Nederlanders, kunnen deze zomer gratis met de trein door de EU reizen. Met het zogenoemde DiscoverEU-programma hoopt de Europese Commissie meer besef van de diversiteit in Europa en Europese identiteit bij de jonge EU-burgers op te wekken, terwijl ze onderweg ,,genieten van de culturele rijkdom in de 28 lidstaten en nieuwe vrienden maken''.

EU-commissaris Tibor Navracsics (cultuur en jeugd): ,,DiscoverEU biedt jonge mensen een uitstekende kans om de EU op een persoonlijke reis te ontdekken zoals dat niet kan via een boek of documentaire. Ik weet zeker dat die ervaring tot positieve veranderingen leidt.’’

Jongeren die op 1 juli achttien jaar zijn kunnen zich vanaf dinsdag 12.00 uur tot 26 juni 12.00 uur online opgeven voor een ticket dat ze voor uiterlijk dertig dagen naar maximaal vier landen voert. In principe gaat de reis per trein maar om alle hoeken en gaten van de EU bereikbaar te maken kunnen sommige trajecten ook met de bus, boot of in uitzonderlijke gevallen het vliegtuig worden afgelegd.

Brussel selecteert de deelnemers onder meer aan de hand van een aantal vragen die ze over het Europees cultureel erfgoed en de Europese verkiezingen volgend jaar moeten beantwoorden. Belangstellenden moeten ook het voorgenomen traject indienen. Als de proef een succes wordt, wil Brussel de komende jaren 700 miljoen euro uittrekken om jaarlijks 200.000 achttienjarigen op pad te sturen.

