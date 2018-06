Ook Italië wil terug naar G8 mét Rusland

zaterdag 9 juni 2018 , 18:52

G7

LA MALBAIE (ANP /RTR ) - Net als de Amerikaanse president Donald Trump vindt Italië dat Rusland weer zou moeten meedoen aan de bijeenkomsten van de invloedrijkste industrielanden (G7). Dat zei de Italiaanse premier Giuseppe Conte zaterdag op de G7-top in het Canadese La Malbaie.

Kort voor zijn vertrek naar La Malbaie had Trump gezegd dat Rusland weer betrokken zou moeten worden bij de bijeenkomsten. ,,Of je het nu leuk vindt of niet - en misschien is het niet politiek correct - maar we moeten een wereld besturen en de G7 was de G8 tot Rusland er werd uitgegooid'', zei Trump. Moskou is sinds 2014 niet meer welkom vanwege de annexatie van de Krim.

Ook Conte vindt dat via de topbijeenkomsten de dialoog met Rusland moet worden voortgezet. Maar Conte zei dat het nog te vroeg is ook de sancties tegen Moskou op te heffen. De Europese Unie heeft sancties tegen Rusland lopen wegens de annexatie van de Krim en de steun die Moskou geeft aan rebellen in Oekraïne.

