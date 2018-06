G7 biedt wat begrip maar geen doorbraak

zaterdag 9 juni 2018 , 11:03

Bron: European Commission

LA MALBAIE (ANP ) - De topconferentie van zeven invloedrijke westerse economieën (G7) in de Canadese provincie Québec lijkt geen doorbraak te betekenen voor de oplaaiende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en hun belangrijkste handelspartners.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft naar verluidt opnieuw fel betoogd dat zijn land in de internationale handelsorde benadeeld wordt. Hij beklemtoonde dat protectionistische maatregelen zoals 'strafheffingen' op geïmporteerde goederen daar een gewettigde oplossing voor zijn.

Hij zou onder meer opnieuw het enorme handelsoverschot van de Bondsrepubliek als argument hebben aangevoerd. Bondskanselier Angela Merkel zou een Europees-Amerikaans dialoog over de kwesties hebben voorgesteld. Een Franse functionaris zei dat iedereen, inclusief Trump, het over eens was dat er een dialoog moet komen.

Trump leek na een gesprek 'met zijn vriend Emmanuel' Macron , de Franse president, ook minder op 'handelsoorlogspad'. Hij zei dat ,,Emmanuel enorm behulpzaam is bij het oplossen van de handelskwesties''. Trump dacht hardop dat deze top van de G7 ,,erg positief zal zijn''.

Hij heeft volgens Duitse media ook positief gereageerd op het idee dat Europees Commissievoorzitter Juncker naar Washington gaat om samen met Amerikaanse functionarissen een analyse te maken van de handelsgeschillen en die dan zonder handelsoorlog op te lossen. Trump gaat zaterdagmorgen al weg. Dat is uren eerder dan de andere leden van de G7, Canada, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië en Japan. Hij moet helemaal naar Singapore voor een top met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un.

Sinds de club van rijke westerse landen in een kasteeltje bij Parijs in 1975 het licht zag, is ze niet zo verdeeld geweest. De heffingen waarmee Trump buitenlandse goederen wil belasten, zoals de strafheffingen op Europees staal en aluminium, hebben de VS geïsoleerd. Europa, Canada en Mexico hebben als vergelding ook strafheffingen in het vooruitzicht gesteld. Macron heeft zelfs gesuggereerd dat de club ook met zes leden als invloedrijk orgaan verder kan.

