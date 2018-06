Kroaten mogen in Nederland komen werken

vrijdag 8 juni 2018 , 17:22

DEN HAAG (ANP ) - Kroaten mogen binnenkort komen werken in Nederland. Dat heeft het kabinet besloten, meldt minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

In 2013 werd Kroatië lid van de Europese Unie. Sindsdien maakt het kabinet gebruik van een speciale overgangsregeling om de grens dicht te houden voor Kroatische werknemers, vanwege de hoge werkloosheid hier. Maar ,,momenteel is sprake van een andere situatie”, aldus Koolmees.

De regeling loopt eind deze maand af. Het kabinet had nog twee jaar verlenging kunnen aanvragen, maar had dan wel moeten aantonen dat de komst van Kroatische werknemers tot ernstige verstoring van de arbeidsmarkt zou leiden. De Europese Commissie heeft onlangs al aan het kabinet laten weten dat het onwaarschijnlijk is dat daar in Nederland sprake van zou zijn.

Koolmees verwacht met het openen van de grenzen ook geen ,,significante toename” van het aantal Kroaten dat hier wil werken. Die zijn vooral werkzaam in bouw en techniek, waarin in Nederland een personeelstekort is. Vorig jaar hebben bedrijven 59 werkvergunningen voor Kroatische arbeiders aangevraagd.

Kroatië is de enige lidstaat van de EU waarvoor deze regeling nog geldt.

