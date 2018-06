Stil protest MH17 bij ambassade Rusland

vrijdag 8 juni 2018 , 17:15

MH17

DEN HAAG (ANP ) - Nabestaanden van slachtoffers van de crash met vlucht MH17 hebben 298 lege stoelen neergezet voor de ambassade van Rusland in Den Haag. De groep wil met dit stille protest een boodschap meegeven aan de Russische president, de regering en de bevolking: ,,298 mensen, 80 van hen voor altijd kinderen, hebben vandaag niets te vieren. Hun stoelen blijven leeg. Zij die hun lot bezegelden zwijgen en kijken weg."

Onlangs kwam het Joint Investigation Team (JIT) met zijn conclusie dat Rusland achter het neerhalen van het vliegtuig zit, boven Oost-Oekraïne op 17 juli 2014. De Buk-raket die daarvoor werd gebruikt, was van een brigade van het Russische leger in Koersk, stelt het JIT. Moskou blijft ontkennen en stelt dat er nooit een Russische raketinstallatie de grens met Oekraïne is overgegaan.

Bij de crash kwamen alle 298 inzittenden om, onder wie 196 Nederlanders.

De stoelen staan tijdelijk in het parkje tegenover de ambassade.

