Barnier wijst Brits voorstel douane-unie af

vrijdag 8 juni 2018 , 16:14

gewijzigd

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP ) - Het voorstel van de Britse regering om ook in 2021 nog in de douane-unie met de EU te blijven om vrij verkeer van goederen tussen de republiek Ierland en Noord-Ierland in stand te houden, is niet mogelijk. Dat zei EU-onderhandelaar Michel Barnier na afloop van een week onderhandelen in Brussel. Hij wijst het af omdat de Britten dan nog steeds ,,de lusten maar niet de lasten'' van de EU zouden genieten na de brexit.

Barnier wees erop dat de EU een permanente oplossing voor de grenskwestie eist. De EU wil de garantie dat in de toekomst ,,onder alle omstandigheden'' goederen zonder controles van Ierland (EU) naar het Britse Noord-Ierland en omgekeerd kunnen.

Woensdag stelde Londen een compromisvoorstel voor door het hele Verenigd Koninkrijk nog ,,tijdelijk'', tot en met december 2021, in de douane-unie te laten blijven als er nog geen oplossing voor de heikele kwestie is gevonden.

De voorheen zwaarbewaakte grens werd in 1998 opgeheven als onderdeel van het vredesakkoord dat een einde maakte aan de decennialange, vaak gewelddadige spanningen tussen de katholieken en protestanten op het eiland. De vrees bestaat dat die met het herinvoeren van een grens weer oplaaien.

De Britten vertrekken per 30 maart 2019 uit de unie. ,,Dat hebben ze zelf gewild en dat respecteren we'', aldus de Fransman. Hij wees erop dat de andere 27 EU-leiders in maart al welwillend hebben ingestemd met het Britse verzoek voor een overgangsperiode tot en met 31 december 2020. Daarna betaalt Groot-Brittannië ook niet meer mee aan de EU-begrotingen.

Terug naar boven