Europese consumentenorganisatie: voorstel Europees ‘cyberkeurmerk’ te beperkt

vrijdag 8 juni 2018

Bron: European Commission

BRUSSEL/LUXEMBURG (ANP ) - ,,Als speelgoed, tandenborstels en broodroosters een internetverbinding hebben, moeten basale veiligheidskenmerken als wachtwoordbescherming en encryptie de norm zijn.'' Met die kritiek reageert de Europese koepel van consumentenorganisaties BEUC op het akkoord dat de EU-telecomministers vrijdag hebben gesloten over een veiligheidscertificaat dat fabrikanten kunnen gebruiken voor met internet verbonden producten en digitale diensten.

Er komt geen verplichting in de EU-wet als het aan de lidstaten ligt. ,,Een gemiste kans’’, aldus BEUC-directeur Monique Goyens. Zij stelt dat gezinnen kwetsbaar blijven, bijvoorbeeld omdat slimme thermostaten en andere huishoudelijke apparaten gevoelige informatie kunnen prijsgeven.

Vreemden zouden via gehackt speelgoed makkelijk met kinderen in contact kunnen komen. Goyens wil dat fabrikanten verplicht worden cyberveilige producten te leveren en roept het Europees Parlement op de regels aan te scherpen.

Nederland had liever gezien dat er een verplicht keurmerk of certificaat komt, maar staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer stemde wel in met het compromis. ,,Uiteindelijk hebben we producten nodig die standaard of al in het ontwerp cyberveilig zijn.’’ De bewindsvrouw betreurt dat een voorstel daartoe het niet heeft gehaald.

Business Europe, de spreekbuis voor het Europese bedrijfsleven, omarmt het vrijwillige karakter maar betreurt dat de industrie niet is betrokken bij de wetsvoorstellen. ,,Het is de industrie die beschikt over de technische expertise, informatie over bedreigingen en marktkennis die nodig is om dit initiatief tot een succes te maken.’’

Volgens minister Ivajlo Moskovski van tijdelijk EU-voorzitter Bulgarije zal de certificering ,,het vertrouwen in innovatieve digitale oplossingen vergroten. We willen allemaal dat onze toestellen beveiligd zijn.'' Ook de Europese Commissie verwelkomde het politieke akkoord.

De ministers gaven in Luxemburg ook groen licht om Enisa, het Europese agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging op Kreta, te versterken en om te vormen tot een EU-agentschap voor cyberbeveiliging.

