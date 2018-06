Nieuw handelsplatform elektriciteit in Europa

vrijdag 8 juni 2018 , 12:44

DEN HAAG (ANP ) - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft groen licht gegeven voor het gebruik in Nederland van een nieuw handelsplatform voor elektriciteit. Daarmee kan stroom op korte termijn worden verhandeld binnen Europa. Volgens de toezichthouder gaat het om een nieuwe mogelijkheid die erg belangrijk is voor de overgang naar duurzame energie.

Het aanbod van groene stroom wisselt immers naarmate de zon schijnt en de wind waait, terwijl de eenmaal geproduceerde elektriciteit slechts beperkt kan worden opgeslagen. Daarom is het nodig om stroom snel en flexibel te kunnen uitwisselen tussen Europese landen.

De grensoverschrijdende handel in elektriciteit met het nieuwe Europese Cross Border Intraday (XBID)-platform betreft de zogenaamde intraday-markt. Op die markt kunnen bedrijven tot een uur van tevoren nog in elektriciteit handelen. In eerste instantie doet een tiental Europese landen mee. Het is de bedoeling dat op termijn alle Europese landen worden aangesloten. De ACM is overigens zelf betrokken geweest bij de ontwikkeling van het XBID-platform.

