'Banen Bank of America van Londen naar Parijs'

LONDEN (ANP ) - De grote Amerikaanse bank Bank of America is van plan ongeveer vierhonderd arbeidsplaatsen van Londen te verplaatsen naar Parijs vanwege het aanstaande Britse vertrek uit de Europese Unie. Dat meldde persbureau Reuters op gezag van ingewijden die bekend zijn met de plannen.

De eerste verhuizingen zouden begin volgend jaar moeten beginnen. Het betreft met name personeel dat zich bezighoudt met de handel in onder meer aandelen en obligaties, aldus de bronnen. Eerder zou nog sprake zijn geweest van het vertrek van circa tweehonderd bankiers en handelaren uit Londen naar Parijs in aanloop naar de brexit. Het kantoor in Parijs biedt plaats voor ruim zevenhonderd werknemers en Bank of America wil alle werkplekken vullen, stellen de ingewijden.

De verhuizing heeft te maken met het recht voor banken om zaken te doen in de EU na een vertrek van Groot-Brittannië, een kwestie waar nu nog veel onduidelijkheid over is. Veel banken kiezen voor zekerheid en verplaatsen daarom al personeel. Ook naar Frankfurt en Nederland worden werknemers verplaatst vanuit Londen door internationale banken en financieel dienstverleners.

