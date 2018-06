'Turkije bevriest migrantendeal met Athene'

donderdag 7 juni 2018 , 15:39

ANKARA (ANP ) - Turkije heeft de vluchtelingendeal met Griekenland opgeschort. De aanleiding is het diplomatieke conflict over Turkse militairen die naar Griekenland zijn gevlucht, berichten Turkse media. Turkije eist dat die militairen worden uitgeleverd.

,,We hebben een migrantendeal met de EU . Die wordt geïmplementeerd. Er is ook een bilateraal akkoord over het terugnemen van mensen met Griekenland. We hebben dit akkoord opgeschort'', zei de Turkse minister Mevlüt Çavuşoğlu (Buitenlandse Zaken ) volgens de krant Daily Sabah.

De minister verwees volgens de krant Hürriyet naar afspraken over het terugnemen van migranten die vanuit Turkije naar Griekenland zijn gereisd. Turkije neemt dergelijke migranten terug. In ruil daarvoor worden Syrische vluchtelingen in Turkije ondergebracht in de EU.

