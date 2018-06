'Witwassers' tot 4 jaar gevangenisstraf in EU

donderdag 7 juni 2018 , 15:20

LUXEMBURG (ANP ) - Personen die zich schuldig maken aan witwasactiviteiten kunnen in de hele EU tot vier jaar gevangenisstraf krijgen. Ook kan hun, maar ook bedrijven of andere juridische eenheden die zich aan witwassen hebben schuldig gemaakt, de toegang tot financiële middelen worden ontzegd. Dat zijn de lidstaten politiek overeengekomen in de strijd tegen witwassen.

De EU-landen hebben vastgelegd welke praktijken als witwassen worden beschouwd en welke sancties daartegen kunnen worden opgelegd. De regels zijn er vooral op gericht het moeilijk of onmogelijk te maken dat terreurorganisaties aan geld komen.

,,Voor terroristische of andere criminele activiteiten is geld nodig. EU-breed straffen opleggen voor witwassen en de samenwerking tussen politie en justitie in de EU zo effectief mogelijk maken, helpt de geldstromen te reduceren'', aldus de Bulgaarse minister van Justitie Tsetska Tsacheva. Bulgarije is de tijdelijke EU-voorzitter.

Terug naar boven