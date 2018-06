35 miljoen EU-hulp voor Venezolanen

donderdag 7 juni 2018 , 13:45

Bron: Europese Unie, 2016

BRUSSEL (ANP ) - Om de sociaal-economische misère in Venezuela te verzachten, maakt de EU ruim 35 miljoen euro vrij voor nood- en ontwikkelingshulp. Veel Venezolanen zijn hun land ontvlucht. De buurlanden die effecten ondervinden van de crisis, met name Colombia, krijgen ook steun. Het geld is bedoeld voor voedsel, water, gezondheids- en hygiëneprojecten en conflictpreventie.

De Europese Commissie is heel bezorgd over de situatie en prijst de solidariteit van de omringende landen. EU-buitenlandchef Federica Mogherini wijst op de ,,ongelooflijk nauwe banden’’ tussen Venezuela en Europa.

President Nicolas Maduro werd vorige maand herkozen, maar de EU erkent de uitslag niet, omdat de verkiezingen volstrekt niet voldeden aan de internationale standaarden. De EU zette in januari zeven politieke en militairen van het regime van Maduro op een sanctielijst wegens mensenrechtenschendingen. Hun bezittingen in de EU zijn bevroren en ze krijgen ook geen visum.

Eerder verbood de EU al het leveren van wapens aan Venezuela en andere goederen die kunnen worden gebruikt voor het onderdrukken van de bevolking. Mogelijk gaat de EU de sancties aanscherpen.

