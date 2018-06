Oostenrijk wil dat EU bezuinigt

donderdag 7 juni 2018 , 12:40

MÜNCHEN (ANP /DPA ) - Oostenrijk vindt dat de begroting van de EU flink omlaag moet na de brexit. Bondskanselier Sebastian Kurz betoogde donderdag tijdens een congres van de Europese Volkspartij in München dat de Europese Unie na het vertrek van Groot-Brittannië 13 procent van haar bevolking kwijt is. Dan zijn op bestuurlijk niveau in de EU bezuinigingsmaatregelen gepast. Dat is ook het Nederlandse standpunt.

Kurz pleitte er tegelijkertijd voor de bijdrage aan belangrijke gemeenschappelijke EU-projecten te verhogen. Hij denkt daarbij in de eerste plaats aan de bescherming van de buitengrenzen. Alleen als daar strenge beveiliging komt, kunnen de fundamentele burgerrechten in de EU, waaronder vrij reizen zonder paspoortcontroles, worden verdedigd, stelde de Oostenrijkse regeringsleider.

Kurz heeft de begrotingsplannen van de verantwoordelijke EU-commissaris Günther Oettinger voor de periode 2021-2027 scherp veroordeeld. Hij ergert zich eraan dat ondanks het kleiner worden van de EU door de brexit, in de jaren daarna in het huishoudboekje de uitgaven omhoog gaan. Oettinger zei in München ervan uit te gaan dat er in maart 2019 een compromis ligt. ,,Ik ben optimistisch dat er een oplossing komt'', reageerde Kurz.

Ook redacteur worden van deze site? Bekijk onze stagevacature

Terug naar boven