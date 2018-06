EU zwakt aanpak luchtvaartconcurrentie af

donderdag 7 juni 2018 , 15:17

Bron: © PDC

(ANP ) - Air France-KLM krijgt vooralsnog geen EU -steun voor haar wens om oneerlijke concurrentie van buiten de EU, zoals de Golfregio, hard en vroegtijdig aan te pakken. De EU-ministers van Transport hebben een voorstel aangenomen waarbij Brussel pas kan ingrijpen als feitelijk schade voor de Europese maatschappijen is aangetoond.

Nederland, Frankrijk en Duitsland willen dat vliegmaatschappijen die aantoonbaar oneerlijk concurreren, tijdig beboet worden of hun landingsrechten worden ingetrokken. Dat gaat andere landen te ver. De verkeersrechten zijn nu expliciet uitgesloten als strafmaatregel en schade moet niet dreigen maar er feitelijk zijn voor Brussel in actie mag komen.

Maatschappijen als Lufthansa en KLM dringen al langer aan op maatregelen tegen vermeende staatssteun voor bijvoorbeeld Emirates, Etihad Airways en Qatar Airways. In de meeste luchtvaartovereenkomsten die door EU-landen in het verleden met andere landen zijn gesloten, zijn geen concurrentieregels opgenomen.

De lidstaten moeten nu gaan onderhandelen met het Europees Parlement over een definitief akkoord. Europarlementariër Matthijs van Miltenburg (D66 ) denkt dat het nog ,,een harde strijd'' kan worden. ,,Het standpunt van de ministers is zeer betreurenswaardig. Er staan veel Europese banen op het spel. We moeten de put niet dempen als het kalf al verdronken is maar vasthouden aan de eis dat Brussel tijdig moet kunnen ingrijpen. Niet als de schade al is aangericht.''

Hij denkt dat een aantal landen angst heeft voor tegenmaatregelen als de EU zich hard opstelt. ,,Maar dat is kortetermijndenken.''

