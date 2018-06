'Antipulsvisclub niet welkom in EU-parlement'

donderdag 7 juni 2018 , 11:22

gewijzigd

BRUSSEL (ANP ) - Het Europees Parlement zou de Franse organisatie Bloom die lobbyt voor een verbod op pulsvissen de toegang moeten ontzeggen. Europarlementariërs Peter van Dalen (ChristenUnie) en Annie Schreijer-Pierik (CDA) pleiten daarvoor in een brief aan voorzitter Antonio Tajani .

Het tweetal noemt Bloom een ,,antivisserijgroep’’ die leugens verspreid. ,,Hun manier van lobbyen in de Europese cirkel is misleidend en gebaseerd op valse en ongegronde beschuldigingen en dit moet stoppen.’’

Bloom bekritiseerde deze week een wetenschappelijk rapport van de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES) waaruit blijkt dat pulsvisserij - een techniek waarbij platvissen met stroomstootjes in een net worden gedreven - duurzamer is dan vissen met kettingen over de zeebodem.

Het door Nederland gevraagde advies dient volgens Bloom alleen maar politieke doelen. Bewijs tegen pulsvissen zou ,,systematisch’’ terzijde zijn geschoven.

Minister Carola Schouten (Visserij) zei op basis van het ICES-rapport er vertrouwen in te hebben dat zij een Europees verbod op pulsvissen kan afwenden. Daarover wordt deze maand verder onderhandeld tussen het EU-parlement en de lidstaten. Het parlement stemde in januari voor een totaalverbod, wat volgens Nederlandse pulsvissers een ramp zou zijn, omdat zij fors in de techniek hebben geïnvesteerd.

“De beschuldigingen van Bloom lopen uit de hand en gaan te ver’’, zegt Peter van Dalen. Volgens hem spelen de aantijgingen een cruciale rol bij de onderhandelingen. ,,We hebben ernstige zorgen dat dit zal leiden tot een onbetrouwbare en onnauwkeurige manier van hoe wij in het Europees Parlement wetgeving maken”, voegt Schreijer daaraan toe.

