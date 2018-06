Drugsagentschap EU: cocaïne weer in opkomst

donderdag 7 juni 2018 , 10:00

Bron: © PDC

LISSABON (ANP ) - De beschikbaarheid van cocaïne in de Europese Unie neemt toe. Ook is de drug makkelijker te krijgen en heeft het de hoogste zuiverheid in tien jaar. Dat schrijft het EU-drugsagentschap (EMCDDA) in het drugsrapport 2018.

Volgens het agentschap is er in Europa een toename in de productie en beschikbaarheid van drugs te zien. Cocaïne is de meest gebruikte illegale stimulerende drug in Europa. Ongeveer 2,3 miljoen jongvolwassenen (15-34 jaar) hebben de drug het afgelopen jaar gebruikt.

De meeste sporen cocaïne in het gemeentelijk afvalwater werden aangetroffen in steden in België, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

Spanje heeft aan belang ingeboet als doorvoerland voor de witte drugs. Cocaïne wordt vaker via noordelijke containerhavens binnengesmokkeld. Volgens het agentschap zijn de Belgische havens daarbij steeds belangrijker. Bijna de helft van alle cocaïnevangsten in Europa worden daar gedaan, aldus het rapport.

Volgens het agentschap wordt er in Europa ook steeds meer drugs geproduceerd. Nederland en België zijn nog altijd koploper als het gaat om de productie van xtc.

Ook redacteur worden van deze site? Bekijk onze stagevacature

Terug naar boven