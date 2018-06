EU-heffingen op Amerikaanse spullen naderbij

woensdag 6 juni 2018 , 14:07

Bron: Europese Unie, 2016, foto: Cristof Echard

BRUSSEL (ANP ) - Europese invoerheffingen op Amerikaanse producten komen een stapje dichterbij. De Europese Commissie heeft woensdag formeel vastgelegd dat vanaf juli op de import van onder meer pindakaas, sinaasappelsap en jeans een tarief van 25 procent in rekening wordt gebracht als reactie op de Amerikaanse staal- en aluminiumheffingen.

Volgens Brussel komt de schade van de ,,illegale'' Amerikaanse heffingen op 6,4 miljard euro uit. De eerste reeks Amerikaanse producten die nu wordt getroffen vertegenwoordigt een handelswaarde van 2,8 miljard euro. De commissie komt mogelijk later nog met meer heffingen.

De EU -lidstaten moeten nog instemmen met de tegenmaatregel die is aangemeld bij de Wereldhandelsorganisatie WTO. De commissie verwacht daar geen problemen. ,,Alle lidstaten begrijpen dat als we handel willen drijven op basis van internationale regels, wij het boekje moeten volgen. Er is geen ruimte voor willekeur’’, zei EU-commissaris Jyrki Katainen in Brussel.

