Klaas Knot: er kan een einde komen aan stimuleringsprogramma van ECB

woensdag 6 juni 2018 , 13:09

Bron: Epizentrum - Wikimedia

DEN HAAG (ANP ) - Het ,,ligt in de rede'' dat de Europese Centrale Bank (ECB) op korte termijn een einde aan zijn opkoopprogramma voor schuldpapier aankondigt. Dat heeft president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB), tevens bestuurslid van de ECB, gezegd in een gesprek met de Tweede Kamer. Het ECB-bestuur vergadert volgende week in de Letse hoofdstad Riga.

Om de extreem lage inflatie in de eurozone een impuls te geven koopt de ECB op grote schaal schuldpapier op, en houdt de centrale bank de beleidsrente al enkele jaren bijna op nul. Knot denkt evenwel dat dit niet langer nodig is. Het inflatiebeeld is volgens hem ,,al langere tijd stabiel'' en leunt bovendien steeds minder op het opkoopprogramma van de ECB.

Het is niet voor het eerst dat Knot pleit voor een spoedig einde aan het stimuleringsprogramma van de ECB, dat volgens hem aanzienlijke risico's op het ontstaan van zeepbellen op de financiële markten met zich meebrengt. Hij heeft daarin een voorname medestander in zijn Duitse collega Jens Weidmann, die het woensdag ,,plausibel'' noemde dat het opkoopprogramma nog dit jaar stopt, zoals veel marktkenners verwachten.

Ook Peter Praet, de Belgische hoofdeconoom van de ECB, wees er in een toespraak op dat de inflatie in het eurogebied zich beweegt richting de doelstelling van net geen 2 procent die de ECB hanteert. Hij voegde daar aan toe dat het bestuur van de centrale bank volgende week een belangrijke knoop door te hakken heeft over het opkoopprogramma. Dat loopt formeel in september af, maar een besluit over hoe het daarna verder moet is nog niet genomen.

Knot benadrukte dat het monetaire beleid van de ECB niet ,,uitgewerkt'' is en dat de centrale bank ook op andere manieren de economie blijft stimuleren. Hij wees onder meer op de nog altijd historische lage rente en op de goedkope, langlopende kredieten die de ECB nog uit heeft staan bij veel Europese banken.

Ook redacteur worden van deze site? Bekijk onze stagevacature

Terug naar boven