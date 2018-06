EU-hoorzitting over belastingdeal Starbucks

dinsdag 5 juni 2018 , 16:51

LUXEMBURG (ANP ) - Het EU-Gerecht, onderdeel van het Europees Hof van Justitie , houdt op 2 juli een hoorzitting over de belastingzaak rond Starbucks. Den Haag stapte eind 2015 naar de Europese rechter nadat de Europese Commissie de Belastingdienst had opgedragen meer dan 25 miljoen euro terug te halen bij de Amerikaanse koffieketen.

Starbucks genoot volgens Brussel in de jaren 2008-2014 miljoenen euro's ongeoorloofde belastingvoordelen in Nederland. In de deal met de fiscus werd belasting geïnd over de winst die het bedrijf maakte met het branden van koffiebonen in Nederland. Maar door een constructie met het intellectuele eigendomsrecht in het buitenland werden de vergoedingen voor het gebruik daarvan niet in Nederland belast.

Volgens Den Haag heeft de commissie niet overtuigend aangetoond dat de Belastingdienst is afgeweken van de wettelijke regels en dat sprake was van staatssteun.

Op de zitting van het Gerecht worden de regering, de commissie en Starbucks gehoord. Uitspraak volgt mogelijk pas over enkele maanden. De fiscus had in juli 2016 al 25,7 miljoen euro teruggevorderd bij Starbucks omdat dit ook ondanks een beroep tegen de kwestie moest.

