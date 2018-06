Nieuwe premier Italië wil eerlijker Europa

dinsdag 5 juni 2018 , 14:54

ROME (ANP /BLOOMBERG) - De nieuwe Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft in zijn eerste toespraak tot parlementsleden beklemtoond dat zijn regering wel een ander beleid voor Europa, maar er beslist niet weg wil. ,,Europa is ons huis, het huis voor iedereen, we moeten ons inspannen voor een sterker en eerlijker Europa'', zei Conte, een 53-jarige jurist zonder politieke achtergrond.

,,Het is ons doel het verschil tussen de economische groei in de EU en die in Italië weg te werken, maar dit moet worden nagestreefd binnen het kader van financiële stabiliteit en vertrouwen in de markten'', aldus Conte.

Hij werd in de Senaat geflankeerd door de winnaars van de verkiezingen van 4 maart; de leider van de eurosceptische protestpartij M5S (Vijfsterrenbeweging) Luigi Di Maio en door de Matteo Salvini , leider van de radicaalrechtse populisten van de Lega. In beide populistische stromingen wordt vaak de schuld van problemen bij de EU of 'de Duitse munt', de euro, gelegd.

Conte probeerde de vrees van andere EU-landen wat weg te nemen. Zij vrezen op basis van de plannen van de M5S en de Lega dat de regering van populisten die Conte leidt, roekeloos met geld gaat smijten en nauwelijks meer inkomsten genereert. Volgens critici van het Italiaanse beleid moet het land de kolossale schuldenlast van de overheid met bezuinigingen terugdringen. Maar volgens de huidige leiders, Di Maio en Salvini, moet er eerst geld rollen en moet zo de economie weer aangroeien.

Conte bevestigde de trouw van zijn land aan het NAVO-bondgenootschap, maar vindt de westerse vijandige benadering van Rusland verkeerd. ,,Wij zullen ijveren voor het afschaffen van sancties tegen Rusland om te beginnen sancties die de burgers het meest treffen.''

