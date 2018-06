Continental verbiedt Whatsapp op werktelefoon door Europese privacywet

dinsdag 5 juni 2018 , 11:43

HANNOVER (ANP /DPA ) - Continental gaat het gebruik van Whatsapp en Snapchat op werktelefoons verbieden. De apps verschaffen zich volgens de fabrikant van auto-onderdelen toegang tot persoonlijke gegevens. Het risico op overtredingen van de nieuwe Europese privacywet wordt daardoor te groot, vindt het Duitse concern.

Het verbod geldt voor alle afdelingen van het bedrijf, dat wereldwijd meer dan 235.000 werknemers heeft. Daardoor moet Whatsapp, evenals Snapchat en andere social media, van ruim 36.000 smartphones worden gewist.

Continental is vooral bezorgd om de toegang die Whatsapp heeft tot contactlijsten van gebruikers, waardoor ook persoonlijke gegevens van derden met het Facebook-bedrijf worden gedeeld. Dit is in strijd met de in mei ingevoerde privacywetten van de Europese Unie . Volgens diezelfde Algemene Verordening Gegevensbescherming is ook het bedrijf dat de app gebruikt aansprakelijk voor overtredingen, wat tot flinke boetes kan leiden.

