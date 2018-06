Eurocommissaris Sefčovič wil voorzitter Europese Commissie worden

dinsdag 5 juni 2018 , 11:51

DEN HAAG (PDC ) - Maroš Sefčovič wil Jean-Claude Juncker opvolgen als voorzitter van de Europese Commissie . De huidige Slovaakse Eurocommissaris heeft bevestigd dat hij zich kandidaat zal stellen om 'Spitzenkandidaat' voor de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D ) te worden.

Dit kwam na een voorstel van Tsjechië afgelopen maandag in Bratislava. In Bratislava vond een politieke bijeenkomst plaats tussen de vier Visegradlanden en Bulgarije. De Sociaaldemocratische fractie heeft nog geen kandidaat gekozen. Andere kandidaten die worden genoemd zijn Federica Mogherini en Martin Schulz .

Over ongeveer een jaar wordt een nieuw Europees Parlement gekozen. In de praktijk draagt de grootste fractie in het Europees Parlement een kandidaat ('de Spitzenkandidaat') voor het voorzitterschap van de Europese Commissie voor.

Bron: Politico en EUObserver

