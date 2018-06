Transportcommissie EP: eerlijke concurrentie wegtransport naderbij

maandag 4 juni 2018 , 20:53

BRUSSEL (ANP ) - Nieuwe wetgeving voor het internationale vrachtverkeer moet een einde maken aan oneerlijke concurrentie met goedkope chauffeurs. De transportcommissie van het Europees Parlement is het eens geworden over nieuwe regels voor de rij- en rusttijden, de cabotage (binnenlandse ritten door een buitenlands bedrijf) en detachering (tijdelijk personeel uit het buitenland).

Binnenlands transport door buitenlandse chauffeurs moet volgens het parlement onder de detacheringsregels vallen. Dat betekent dat Europese chauffeurs dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als de collega’s in de lidstaat waar ze rijden. Europarlementariër Wim van de Camp (CDA ): ,,De tegenstellingen tussen landen aan de rand van de EU zoals Portugal, Estland en Bulgarije, en 'kernlanden' als Nederland en Duitsland zijn groot. We zijn niet bang voor concurrentie, maar wel op basis van kwaliteit en vergelijkbare prijzen en niet op arbeidsvoorwaarden.’’

Het internationale vrachtverkeer wordt uitgezonderd van de detacheringsregels, maar komt voor het eerst onder een streng handhavingsregime. Inspecteurs krijgen toegang, zonder vrachtwagens fysiek te hoeven stoppen, tot de tachograafgegevens van de laatste 28 dagen. Zo kunnen ze snel bepalen of chauffeurs zich aan de rij- en rusttijden houden.

Chauffeurs mogen maximaal 56 uur per week en niet meer dan 90 uur per twee weken rijden. Ze moeten minstens elke drie weken een lang weekend terug naar huis. Als ze hun reguliere weekendrust van twee dagen in de cabine willen pakken, zijn ze verplicht dit te doen op speciale veilige parkeerplaatsen met alle voorzieningen.

Agnes Jongerius (PvdA ) vindt de voorstellen van de parlementscommissie onaanvaardbaar. ,,Werkgevers kunnen chauffeurs nog flexibeler inzetten en rusttijden komen in het gedrang. Ook willen ze het slapen in de vrachtwagencabine legaliseren. Het is alsof we terug in de tijd gaan, want er is al eerder vastgesteld dat chauffeurs uitgerust achter het stuur moeten zitten.''

Vakbond CNV spreekt van een beroerd voorstel. ,,Dit is weer zo’n voorstel waar Europa de zaken onnodig ingewikkeld maakt. Het troebele compromis waartoe ze nu besluiten zet de deur open voor verder misbruik", zegt voorzitter Maurice Limmen.

Het parlement moet nog onderhandelen over een definitief pakket met de lidstaten en de Europese Commissie .

