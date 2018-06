Partij Orbán breekt met CDA om 'belediging'

dinsdag 5 juni 2018 , 8:30

gewijzigd

Bron: The Council of the European Union

BUDAPEST/DEN HAAG (ANP ) - De partij van de Hongaarse premier Viktor Orbán verbreekt de banden met het CDA , met wie zij in het Europees Parlement een fractie deelt. De Fidesz -partij is woedend over een standje dat het CDA-partijcongres de Hongaren gaf.

Het gaat al langer stroef tussen het CDA en de partij van Orbán, die volgens de Nederlandse fractiegenoten de Hongaarse rechtsstaat ondermijnt. Het CDA gaf zijn Europarlementariërs zaterdag opdracht Fidesz de wacht aan te zeggen. Ook zouden zij zich moeten inspannen om binnen de fractie van de Europese Volkspartij af te spreken wanneer de maat met Fidesz vol is en de Hongaren eruit vliegen.

De gewraakte CDA-verklaring is een opsomming van welbewuste leugens, schrijft Fidesz aan CDA-leider Sybrand Buma. Zolang Buma geen excuses maakt, wil Fidesz niet meer met de Nederlandse christendemocraten praten. Fidesz neemt het Buma persoonlijk kwalijk dat hij Orbán twee weken geleden nog sprak en toen ,,bevredigende antwoorden had kunnen krijgen'' - als hij die maar had gevraagd.

Maar Buma maakt geen excuses. Partijvoorzitter Ruth Peetoom heeft Fidesz inmiddels teruggeschreven. De uitspraak van het partijcongres is juist ,,een oproep om binnen de EVP met Fidesz het gesprek te blijven voeren over de Europese waarden'', laat ze weten. Daar pleit het CDA volgens Peetoom al langer voor.

