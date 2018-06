Juncker steunt Italië bij hervormingen

vrijdag 1 juni 2018 , 17:48

ITALIË

BRUSSEL (ANP ) - De Europese Commissie staat aan de kant van Italië op zijn hervormingspad en zal aandachtig blijven luisteren naar de verwachtingen van Italië over de toekomst van de EU en de voorstellen daarover. Voorzitter Jean-Claude Juncker heeft dat geschreven in zijn felicitatiebrief aan de kort daarvoor beëdigde premier van de eerste populistische regering van Italië, Guiseppe Conte.

De twee regeringspartijen, de rechts-populistische Lega en de radicale Vijfsterrenbeweging, hebben aangekondigd de EU-regelgeving op het gebied van begroting en immigratie te willen veranderen. Ondanks de enorme staatsschuld willen ze fors meer gaan uitgeven.

Juncker belandde donderdagavond nog in een relletje over Italië. Hij zei dat de Italianen moeten zorgen voor hun armere regio’s. ,,Dat betekent meer werken, minder corruptie en ernst.’’ Na forse kritiek vanuit onder meer Italië liet zijn woordvoerder weten dat de woorden in hun context moeten worden gezien.

De Luxemburger zei namelijk ook dat hij heel veel van Italië houdt. Hij zou hebben willen zeggen dat de EU veel heeft gedaan om banen en groei in Zuid-Italië te creëren, maar dat de besteding van de EU-fondsen beter kan.

