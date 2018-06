Herstel pensioenfondsen zet door

vrijdag 1 juni 2018 , 17:15

ROTTERDAM (ANP ) - De financiële situatie van de Nederlandse pensioenfondsen is in mei opnieuw verbeterd. De fondsen hadden volgens onderzoeksbureau Aon de wind in de rug door beleggingswinsten. Stijgende aandelenkoersen en hogere prijzen voor onroerend goed maakten de effecten van de dalende rente goed.

De gemiddelde dekkingsgraad ging vorige maand omhoog van 110 naar 111 procent. Deze graadmeter laat zien in hoeverre de fondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

In het eerste kwartaal waren veel pensioenfondsen er op achteruitgegaan. In april was er echter weer sprake van stijging onder meer door winsten met beleggingen. Het herstel blijft echter nog kwetsbaar. Onder meer de handelsstrubbelingen tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie als gevolg van de staalheffingen van Trump en de onzekerheid over de Italiaanse politiek zorgen voor onrust.

Terug naar boven