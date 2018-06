EU pakt ook China aan bij WTO

vrijdag 1 juni 2018 , 15:26

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP ) - De EU stapt niet alleen naar de Wereldhandelsorganisatie (WTO) om oneerlijke handelspraktijken van de VS aan te vechten, maar dient ook een klacht in over China. De procedure is gericht tegen Chinese wetgeving die het intellectuele eigendomsrecht van Europese bedrijven zou ondermijnen.

Europese bedrijven worden in China gedwongen het eigendom of gebruiksrecht van hun technologie af te staan aan Chinese bedrijven of joint-ventures, aldus EU-commissaris Cecilia Malmström (Handel). Ze zouden daardoor in strijd met de WTO-regels worden beroofd van hun onderhandelingsvrijheid, patenten of bedrijfsgeheimen. De VS is een vergelijkbare procedure gestart.

,,We kunnen het niet toelaten dat een land onze bedrijven dwingt deze zuurverdiende kennis aan de grens over te dragen'', zegt Malmström. ,,Als de belangrijkste spelers niet volgens het boekje handelen, kan het hele systeem in elkaar storten.’’

Als overleg met China niet binnen zestig dagen tot een oplossing leidt, kan een WTO-panel gaan werken aan een uitspraak.

