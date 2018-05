Populisten aan de macht in Italië

donderdag 31 mei 2018 , 23:26

ITALIË

ROME (ANP /DPA ) - Italië krijgt na wekenlange chaos toch een eurosceptische regering met als partners de protestbeweging M5S en de rechts-nationalistische Lega. In tweede instantie werden beide populistische partijen het eens over de eerste coalitie van deze signatuur in de geschiedenis van het land, dat zucht onder grote schulden. De weeën voor de Italiaanse coalitievorming leidde op de financiële markten in de Europese Unie tot ernstige bezorgdheid en nervositeit.

De partijloze jurist Giuseppe Conte gaat het kabinet leiden. Dat wordt vrijdagmiddag beëdigd, liet het presidentieel paleis weten. ,,We gaan aan de slag om het leven van de Italianen te verbeteren'', beloofde de aanstaande premier. Het parlement moet nog wel zijn goedkeuring verlenen, maar dat is een uitgemaakte zaak omdat de Vijfsterrenbeweging en Lega in beide kamers een meerderheid hebben. ,,We zijn aan het eind gekomen van lastige weg'', aldus Conte.

Oplossing van het grootste probleem was de vervanging van euroscepticus Paolo Savona door Giovanni Tria als minister van Economie en Financiën. Savona was voor president Sergio Mattarella niet aanvaardbaar op die belangrijke post. Hij gaat nu aan de slag op het departement Europese Zaken. Tria wordt tot het centrumrechtse kamp gerekend maar wil niet van de euro af.

Lega-leider Matteo Salvini mag als hardliner op het ministerie van Binnenlandse Zaken het migrantenprobleem hoog op de agenda zetten. M5S-collega Luigi Di Maio krijgt als minister van Arbeid en Industrie de kans zijn grote wens te realiseren, de invoering van het basisloon voor iedereen. Beiden gaan tevens fungeren als vicepremier. Enzo Moavero Milanesi wordt verantwoordelijk voor Buitenlandse Zaken. Hij deed als minister al ervaring op in de regeringen van Mario Monti en Enrico Letta.

