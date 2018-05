Lega en M5S zijn het eens over regering

donderdag 31 mei 2018 , 20:29

ITALIË

ROME (ANP /DPA /RTR ) - De leiders van de populistische Vijfsterrenbeweging (M5S) en Lega zijn het donderdag in Rome na uren overleg eens geworden over hun nieuwe regeringsploeg. Ze hebben in een verklaring laten weten dat het ook nu de bedoeling is dat Giuseppe Conte, een nauwelijks bekende rechtsgeleerde, het kabinet gaat leiden.

Matteo Salvini (Lega) en Luigi Di Maio (M5S) krijgen volgens partijbronnen een ministerspost, Binnenlandse Zaken respectievelijk Arbeid en Industrie. De hoogleraar economie Giovanni Tria wordt minister van Economische Zaken. Hij is kritisch ten aanzien van het beleid van de EU, maar heeft geen plan B klaarliggen om uit de euro te stappen, zoals Paolo Savona. Deze was voor de Italiaanse president Sergio Mattarella onaanvaardbaar op Economie.

Savona krijgt nu de portefeuille Europese Zaken. Enzo Moavero Milanesi wordt minister van Buitenlandse Zaken.

