Blok sluit stappen tegen Oekraïne niet uit

donderdag 31 mei 2018 , 17:52

MH17

DEN HAAG (ANP ) - Het kabinet sluit niet uit dat ook Oekraïne aansprakelijk wordt gesteld in verband met de ramp met vlucht MH17. Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) zei dat in de Tweede Kamer. Vorige week werd Rusland aansprakelijk gesteld.

In het debat vroegen PVV, SP, Forum voor Democratie en CDA waarom dat niet met Oekraïne is gebeurd. Zij wezen erop dat Kiev ten tijde van de ramp het luchtruim niet heeft gesloten. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft eerder gesteld dat Oekraïne het luchtruim beter had kunnen sluiten.

Volgens Blok is er geen ,,harde juridische grond" om Oekraïne aansprakelijk te stellen. ,,Maar ik sluit niets uit."

Vorige week maakte het internationale onderzoeksteam naar de ramp bekend dat de BUK-raket waarmee het toestel werd neergehaald van het Russische leger was. Daarop besloten de Nederlandse en Australische regering Rusland aansprakelijk te stellen. De hele Kamer steunt die stap van het kabinet.

