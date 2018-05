Minister Kaag betreurt handelsmaatregelen VS

donderdag 31 mei 2018 , 17:25

Bron: European Commission

DEN HAAG (ANP ) - Het kabinet vindt de importheffingen die de Amerikaanse regering op staal en aluminium uit onder meer Europa hebben gelegd onverstandig en betreurenswaardig. ,,Dit is een zeer slechte uitkomst. Als EU hebben we een hand uitgestoken richting de VS. Deze is helaas niet aangenomen'', zegt minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel).

Kaag steunt de tegenmaatregelen die de Europese Commissie direct heeft aangekondigd. Met de andere EU-lidstaten wordt nu gekeken naar eventuele vervolgstappen. ,,Het is heel belangrijk om bedachtzaam en zorgvuldig te opereren'', aldus de minister. Internationale handelsregels en een gelijk speelveld zijn belangrijk, een goede relatie met een bondgenoot als de VS is dat ook.

De minister blijft daarnaast in overleg met de Nederlandse staal- en aluminiumsector over de vraag hoe die het beste kan reageren op de handelsbelemmeringen. Zij brengt binnenkort een bezoek aan Tata Steel in IJmuiden.

