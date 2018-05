EU komt met tegenmaatregelen tegen VS vanwege heffingen

donderdag 31 mei 2018 , 17:58

gewijzigd

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP ) - De Europese Unie komt zoals aangekondigd onmiddellijk met tegenmaatregelen op het besluit van de Verenigde Staten om alsnog heffingen op Europees staal en aluminium in te voeren. Jean-Claude-Juncker , voorzitter van de Europese Commissie , noemde de heffingen ,,ongerechtvaardigd en onaanvaardbaar’’.

De VS laat ons geen keus om naar de Wereldhandelsorganisatie (WTO) te stappen en extra heffingen in te voeren op geïmporteerde producten uit de VS, aldus Juncker. ,,We zullen de belangen van de EU verdedigen. Dit is puur protectionisme, een slechte dag voor de wereldhandel.’'

Brussel had eerder aangekondigd Amerikaanse producten als jeans, Harley Davidson-motoren en pindakaas extra te zullen belasten. De lijsten liggen al een tijd klaar. Volgens de WTO-regels mogen die heffingen pas vanaf 17 juni worden ingevoerd.

De tegenheffingen vertegenwoordigen een kleine 3 miljard euro. De schade van de Amerikaanse maatregelen bedraagt volgens Brussel zo'n 6,4 miljard euro. Volgens ingewijden kan de schade voor Nederland richting de 600 miljoen euro gaan.

EU-handelscommissaris Cecilia Malmström heeft de afgelopen maanden tevergeefs geprobeerd de maatregel van de regering-Trump af te wenden. ,,We hebben er alles aan gedaan deze uitkomst te vermijden.'' Trump heeft onder dreiging van handelsbeperkingen concessies van de EU willen krijgen. ,,Dat is niet hoe wij zaken doen.’’

De EU-reactie zal proportioneel en in lijn met de WTO-regels zijn, aldus Malmström. Volgens haar zijn de heffingen daar duidelijk een inbreuk op. De procedure bij de WTO wordt vrijdag gestart.

