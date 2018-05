Rechter schrapt straf EU-parlementariër Polen

donderdag 31 mei 2018 , 16:06

LUXEMBURG (ANP ) - De straffen die het Europees Parlement het Poolse lid Janusz Korwin-Mikke heeft opgelegd wegens onsmakelijke opmerkingen over migranten en vrouwen zijn nietig verklaard door het Gerecht van de Europese Unie . De vrijheid van meningsuiting telt zwaar, en inperkingen zijn alleen toegestaan als een parlementszitting wordt ondermijnd of als wordt opgeroepen tot haat of racisme, aldus de rechters in Luxemburg.

De 75-jarige Pool zei vorig jaar tijdens een debat dat vrouwen minder moeten verdienen dan mannen omdat ze ,,zwakker, kleiner en minder intelligent'' zijn. In 2016 had hij denigrerende opmerkingen gemaakt over migranten. Het parlement schorste hem voor vijftien dagen en hield zijn dagvergoeding van ruim 300 euro veertig dagen in. Ook mocht hij het parlement een jaar niet vertegenwoordigen.

De rechters in Luxemburg erkennen dat de uitlatingen schokkend zijn, maar oordelen dat de sancties volgens de huisregels van het parlement niet zijn te rechtvaardigen. Korwin-Mikke heeft alsnog recht op zijn dagvergoedingen, maar zijn verzoek om extra compensatie werd afwezen.

De Pool werd in 2015 al eens geschorst voor het brengen van de nazigroet in het EU-parlement.

Parlementsvoorzitter Antonio Tajani had eerder dergelijk gedrag nooit te accepteren. Hij laat in een reactie weten het vonnis ,,onbegrijpelijk’’ te vinden, maar het besluit van de rechter te respecteren. ,,Ik zal nooit stoppen met het verdedigen van de gelijkheid van vrouwen en mannen.’’ Hij zegt in een verklaring dat het juist was, en is, om degenen die vrouwen minderwaardig vinden te straffen.

