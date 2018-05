Di Maio en Salvini spreken over nieuw kabinet

donderdag 31 mei 2018 , 14:31

ROME (ANP ) - De leiders van een zondag stukgelopen Italiaanse regeringscoalitie van eurosceptische populisten, Luigi Di Maio en Matteo Salvini , bespreken donderdag de mogelijkheid om het nog een keer te proberen. De regeringsploeg die ze hadden voorgedragen, werd zondag door president Sergio Mattarella afgewezen omdat hij de minister van Financiën weigerde te benoemen.

Salvini, de leider van de radicaal-rechtse populistische Lega en Di Maio van de eurosceptische protestpartij M5S (Vijfsterrenbeweging) waren woedend over de weigering van Mattarella. Die beschouwt hun 81-jarige kandidaat-minister Paolo Savona als een gevaar voor de stabiliteit van het land en van de waarde van Italiaanse spaargeld. De econoom Savona is een beroemd en berucht tegenstander van de euro en van de Duitse invloed in Europa.

Mattarella leek deze week met een interim-premier op verkiezingen af te willen stevenen. De M5S opperde 'een lijmpoging', maar de Lega leek daar niet aan mee te willen werken. Italiaanse media stellen dat alles er nu op wijst dat Salvini dat toch doet.

Hij heeft donderdag plotseling allemaal afspraken in Lombardije afgezegd. Hij is naar Rome gegaan om met Di Maio te spreken. Mogelijk krijgt in een nieuw kabinet dat de twee voordragen, Paolo Savona de ministerspost Europese of Buitenlandse Zaken. Mattarella laat ondertussen zijn beoogd interim-premier Carlo Cottarelli in zijkamers wachten.

Ook redacteur worden van deze site? Bekijk onze stagevacature

Terug naar boven