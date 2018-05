EU-noodpaspoorten worden gemoderniseerd

donderdag 31 mei 2018 , 13:41

BRUSSEL (ANP ) - De tijdelijke noodpaspoorten van de EU voldoen niet meer aan de moderne veiligheidseisen en worden in sommige landen buiten de EU niet geaccepteerd. De Europese Commissie heeft daarom nieuwe eisen opgesteld voor de documenten die een verloren of gestolen paspoort in het buitenland vervangen.

De noodpaspoorten worden fraudebestendiger, stelt EU-commissaris Vera Jourova (justitie). Ze zijn binnen drie of vier dagen beschikbaar voor de onfortuinlijke toerist of zakenreiziger. De passen krijgen nieuwe voor machines leesbare kenmerken en er komt ruimte voor transit visa op. Het formaat wordt ,,gebruikersvriendelijk’’.

Volgens Jourova bestaat het werk van consulaten voor 60 procent uit problemen met paspoorten. ,,Het is een stressvolle ervaring als je pas wordt gestolen of kwijt raakt, vooral als je buiten de EU reist. Als dat gebeurt hebben EU-burgers recht op een noodpaspoort.’’

Sinds 1 mei kunnen reizigers buiten de EU terecht bij elke EU-ambassade als hun eigen land er niet vertegenwoordigd is. Consulaire bescherming is ook verplicht als iemand slachtoffer is van een misdrijf of zelf wordt gearresteerd en in geval van crises of natuurrampen.

