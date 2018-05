Compensatie vertraging kan ook buiten EU

donderdag 31 mei 2018 , 12:45

Bron: © Liesbeth Weijs

LUXEMBURG (ANP ) - Langdurige vertraging bij een vlucht vanuit een EU -lidstaat tijdens een tussenlanding in een niet-EU-land moet worden gecompenseerd als het om één boeking gaat. Dat heeft het Europees Hof van Justitie bepaald naar aanleiding van een klacht van een vrouw die vanuit Berlijn met een tussenlanding in Casablanca naar Agadir vloog.

In Casablanca moest de vrouw van toestel veranderen maar ze werd door Air Maroc geweigerd omdat haar plek aan een andere passagier was toegewezen. Ze kwam met een andere vlucht van Air Maroc uiteindelijk met vier uur vertraging ten opzichte van de oorspronkelijke aankomsttijd in Agadir aan. De maatschappij weigerde haar verzoek om compensatie omdat Marokko niet onder de EU-regels valt. Wegener stapte naar de rechter en krijgt gelijk.

Volgens het EU-hof moeten twee of meerdere vluchten die in een EU-lidstaat als één enkele boeking zijn aangekocht en vertrekken vanuit een EU-lidstaat worden beschouwd als een vlucht met rechtstreekse aansluitingen, ook als van toestel wordt veranderd in een niet-EU-land.

