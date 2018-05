Nederland voorzitter Europese rechtspraak

woensdag 30 mei 2018 , 19:37

LISSABON (ANP ) - Nederland vervult de komende twee jaar het voorzitterschap van de organisatie van Europese Raden voor de rechtspraak. De algemene vergadering van de ENCJ koos de Nederlandse rechter Kees Sterk woensdag in Lissabon tot voorzitter. Sterk wil zich vooral inzetten voor de onafhankelijkheid van de rechtspraak in Europa.

,,De onafhankelijkheid van de rechtspraak staat onder druk'', zegt Sterk. ,,Mensen moeten in elk Europees land terechtkunnen bij een onpartijdige rechter, die recht spreekt aan de hand van de wet en niet aan de hand van politieke of zakelijke belangen.''

Het European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ) bestaat uit organisaties uit de landen van de Europese Unie die verantwoordelijk zijn voor de rechtspraak. In Nederland is dit de Raad voor de rechtspraak, waarvan Sterk sinds 2014 lid is. Sterk (1962) was eerder lid van de Hoge Raad.

Europese actualiteit in de klas Leer Europa een beetje beter kennen met het paspoortenspel, de grote klimaat- en Europaquiz of het onderhandelingsspel Lesideeën over de Europese Unie

Terug naar boven