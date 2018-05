EU-parlement eist actie tegen 'gouden visa'

woensdag 30 mei 2018 , 16:03

STRAATSBURG (ANP ) - Er moeten maatregelen komen tegen zogenoemde ‘gouden visa’ in de EU. Het Europees Parlement wil dat er regels komen voor de ‘verkoop’ van verblijfsvergunningen, visa en paspoorten in een groot aantal lidstaten aan rijke buitenlanders die in ruil daarvoor tonnen en soms miljoenen betalen.

Het parlement is vooral bezorgd over het gebrek aan transparantie over de herkomst van die sommen geld die mogelijk op deze manier worden witgewassen. Bovendien kunnen mensen met verblijfsrecht vrij reizen door de EU. Sommige lidstaten, waaronder Malta, Cyprus en Portugal, werven gericht buiten de EU, wat hen miljoenen oplevert.

,,We leggen de rode loper uit voor bijvoorbeeld steenrijke Russische of Chinese oligarchen die ergens hun geld proberen te parkeren’’, betoogde Sophie in ’t Veld (D66), die rapporteur op het dossier is, tijdens een debat in Straatsburg. Ze wil een einde aan ,,door de staten mogelijk gemaakte corruptie en het witwassen van geld.''

Verscheidene lidstaten bieden verblijfsrechten of burgerschap aan in ruil voor omvangrijke investeringen in onroerend goed of staatsobligaties. In Nederland werd in 2016 de wet aangepast die het niet-EU-burgers tot dan voor 1,25 miljoen euro mogelijk maakte via onroerend goed aan een verblijfsvergunning te komen. Nu kan dat alleen als er voor dat bedrag in een bedrijf wordt geïnvesteerd dat werkgelegenheid of innovaties oplevert.

,,Een duur appartement kopen of je laten registeren als bewoner van een tankstation op een eiland waar je nooit komt is wat ons betreft echt onvoldoende voor een verblijfsstatus in de EU’’, aldus Jeroen Lenaers (CDA). Hij pleit voor een verbod op de verkoop van paspoorten en voor minimumeisen voor gouden visa.

