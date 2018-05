Massaclaim tegen Facebook in vier EU-landen

woensdag 30 mei 2018 , 13:46

BRUSSEL (ANP ) - Consumentenorganisaties in België, Italië, Portugal en Spanje gaan in hun land massaclaims tegen Facebook indienen naar aanleiding van het schandaal rond Cambridge Analytica. Ze eisen in collectieve rechtszaken minstens 200 euro per gebruiker vanwege schending van de privacy.

De gegevens van meer dan 87 miljoen Facebookgebruikers, onder wie enkele miljoenen Europeanen, werden zonder hun instemming gedeeld met Cambridge Analytica, aldus de consumentenclubs. Omdat de wet zou zijn geschonden, wordt de groepsvordering in de vier landen ingediend namens alle gebruikers.

Een correcte vergoeding voor het gebruik van de privégegevens is op zijn plaats, meldt het Belgische Test-Aankoop. ,,Wanneer hun gegevens onwettelijk worden gebruikt, moeten ze schadeloos worden gesteld. De verontschuldigingen van Mark Zuckerberg volstaan niet. Consumenten zijn geen marionetten waarmee Facebook kan doen wat het wil. Ondertussen lijkt dit schandaal nog maar het topje van de ijsberg te zijn.''

De geëiste 200 euro is een ,,minimale schatting van de door Facebook-gebruikers geleden schade'', aldus Test-Aankoop.

