'Miljarden meer voor uitwisseling studenten'

BRUSSEL (ANP ) - Twaalf miljoen studenten kunnen de komende jaren meedoen met het Europese uitwisselingsprogramma Erasmus. De Europese Commissie wil daarvoor 30 miljard euro beschikbaar stellen in de begrotingsperiode van 2021 tot en met 2027.

Het voorgestelde bedrag is een verdubbeling ten opzichte van het lopende budget (2014 - 2020) en een beoogde verdrievoudiging van het aantal deelnemers. Die kunnen in een van de 33 Europese landen die meedoen tijdelijk studeren, een opleiding volgen of als docent aan de slag. Volgens Brussel verhoogt deelname aan het bij jongeren populaire programma de kansen op de arbeidsmarkt.

,,Iedere euro die we in Erasmus steken is een investering in de toekomst’’, zei vicevoorzitter Jyrki Katainen (banen en investeringen). ,,Het is een van de belangrijkste programma’s in de EU. Het is de essentie van een Europa zonder grenzen.''

Het voorstel is onderdeel van de meerjarenbegroting na 2020 waar de lidstaten binnenkort over moeten gaan onderhandelen. Brussel stelt voor die met 300 miljard te verhogen tot 1300 miljard euro over zeven jaar. EU-commissaris Tibor Navracsics (onderwijs): ,,Dit is veruit de grootste verhoging van een EU-programma dat we voorstellen. We moeten kordaat zijn met onze ambities voor jongeren.’’

De commissie wil ook geld steken in Europese jongeren die minder bevoorrecht zijn. Daarom stelt ze voor dat een kwart van het Europees Sociaal Fonds, met een beoogd budget van 101,2 miljard euro voor 2021 - 2027, wordt gebruikt om de meest kwetsbare groepen te steunen en 10 procent om jeugdwerkloosheid te bestrijden.

Brussel stelt daarnaast de oprichting van een nieuw fonds voor justitie, rechten en waarden voor met een zevenjarenbegroting van 947 miljoen euro. ,,In een tijd waarin de samenleving wordt geconfronteerd met extremisme, radicalisme en verdeeldheid, is het belangrijker dan ooit om rechten en waarden van de EU uit te dragen, te versterken en te verdedigen'', aldus EU-commissaris Vera Jourova (justitie). Er zouden bijvoorbeeld juridische trainingprogramma's uit worden gefinancierd.

