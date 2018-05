Evofenedex: Nederlandse bedrijven steunen transportvoorstel Europese Commissie

dinsdag 29 mei 2018 , 21:33

ZOETERMEER (ANP ) - Nederlandse handels- en productiebedrijven steunen onder voorwaarden het voorstel van de Europese Commissie om binnenlands transport vaker door bedrijven uit andere Europese landen te laten verzorgen. Dat stelt evofenedex, de behartiger van de belangen van 15.000 handels- en productiebedrijven in Nederland.

Woensdag wordt in de Tweede Kamer gesproken over de zaak. De Europese Commissie stelt voor om de regeling voor het binnenlands vervoer van goederen door buitenlandse transporteurs te verruimen. Nu mag bijvoorbeeld een Duits of Brits bedrijf in Nederland drie binnenlandse ritten in zeven dagen rijden. In de voorstellen van Brussel mogen zij in de toekomst een onbeperkt aantal ritten in vijf dagen in Nederland verzorgen. Het kabinet is hier momenteel tegen om oneerlijke concurrentie op loonkosten te voorkomen.

,,We hebben een stevig capaciteitsprobleem in het wegtransport in Nederland”, aldus algemeen directeur Machiel van der Kuijl van evofenedex. ,,Omdat het aanbod van te vervoeren goederen in Nederland nu veel groter is dan er vrachtauto’s en chauffeurs zijn, moeten we snel op zoek naar oplossingen. Producten staan nu veel te lang in magazijnen en distributiecentra te wachten op een wegvervoerder die het werk kan doen. Daardoor lopen onze leden kansen en klanten mis”, meldt Van der Kuijl.

Evofenedex vindt wel dat de Europese Unie aanvullend afspreekt dat er gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats moet zijn. ,,Het zou goed zijn als de Kamer deze discussie woensdag bij het algemeen overleg Transportraad met de minister aangaat en in ieder geval de discussie over de aanpak van het capaciteitstekort start”, besluit Van der Kuijl.

