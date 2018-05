'Meer ruimte voor buitenlandse transporteurs'

dinsdag 29 mei 2018 , 21:26

ZOETERMEER (ANP ) - Nederlandse handels- en productiebedrijven steunen onder voorwaarden het voorstel van de Europese Commissie om binnenlands transport vaker door bedrijven uit andere Europese landen te laten verzorgen. Dat stelt evofenedex, de behartiger van de belangen van 15.000 handels- en productiebedrijven in Nederland.

Woensdag wordt in de Tweede Kamer gesproken over de zaak. De Europese Commissie stelt voor om de regeling voor het binnenlands vervoer van goederen door buitenlandse transporteurs te verruimen. Nu mag bijvoorbeeld een Duits of Brits bedrijf in Nederland drie binnenlandse ritten in zeven dagen rijden. In de voorstellen van Brussel mogen zij in de toekomst een onbeperkt aantal ritten in vijf dagen in Nederland verzorgen. Het kabinet is hier momenteel tegen om oneerlijke concurrentie op loonkosten te voorkomen.

