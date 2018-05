Vice-president ECB waarschuwt Italië

dinsdag 29 mei 2018 , 15:03

FRANKFURT (ANP /RTR ) - De Europese Centrale Bank (ECB) waarschuwt Italië voor het verder laten oplopen van de schulden. Politici die heil zien in grote uitgaven doen er volgens vice-president Vitor Constancio verstandig aan nog een goed in de boeken te duiken.

De Portugees reageerde in het Duitse magazine Spiegel op de vraag of Italië nog bij de ECB kan blijven aankloppen voor noodsteun, zelfs als het de Europese begrotingsregels aan zijn laars lapt. ,,De regels zijn duidelijk", aldus Constancio, wiens termijn bij de ECB er bijna op zit. ,,Misschien willen ze die nog eens aandachtig lezen."

Geluiden dat de Italiaanse uitgaven en daarmee de schulden zouden toenemen zorgden voor onrust op de financiële markten. De rente op Italiaanse staatsleningen ging stevig omhoog. De crisis in Italië bedreigt onder meer het eurolidmaatschap van het land. Nieuwe verkiezingen zouden kunnen uitdraaien op een referendum over zowel de euro als de mogelijkheid om al dan niet uit de Europese Unie te stappen.

De ECB heeft nog het bazooka-obligatieopkoopprogramma als potentieel hulpmiddel achter de hand. Het Outright Monetary Transactions-programma, dat nog nooit in de praktijk is gebracht, geeft de ECB de mogelijkheid om in potentie op onbeperkte schaal staatsleningen van eurolanden op te kopen. De weerstand tegen het OMT-programma is groot en de reikwijdte ervan is niet getest.

Overigens is het nog maar de vraag of het zover komt. Als Italië voor dergelijke noodsteun in aanmerking wil komen, dan zal het aan strikte regels worden onderworpen.

